За сутки коронавирусом в Тюменской области заболели 345 человек

В Тюменской области за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 345, 42 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя 74 922. За сутки от коронавируса скончалось 19 человек.

За то же время выздоровели 102 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 59 619 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 38 712 человек. Из общего количества заболевших, 46 жителям региона необходима поддержка ИВЛ.

Тюмень, Александр Непомнящий

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