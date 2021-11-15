Ушел в отставку директор департамента ЖКХ Тюменской области

Кадровая ротация в правительстве Тюменской области. Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Мугаммир Галиуллин освобожден от занимаемой должности с 15 ноября по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.

Напомним, что Галиуллин возглавлял ведомство чуть менее года. Его назначили на должность 30 ноября в 2020 году. До департамента ЖКХ он работал в должности генерального директора " Тюмень Водоканал».

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 12.11.21

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