В Тюменской области хотят лишить родительских прав отца и мать девятерых детей

Сегодня в Исетском районном суде будет рассматриваться гражданское дело по лишению родительских прав семейной пары из Исетского района в отношении девяти малолетних детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Иск поступил от Межрайонного управления социальной защиты населения Департамента социального развития Тюменской области.

В исковом заявлении утверждается, что родители в течение длительного времени без уважительных причин уклоняются от выполнения родительских обязанностей – дети живут в антисанитарных условиях, в дефиците еды и одежды, без надзора.

Самый младший ребенок родился в 2021 году, но из больницы до сих пор не передан в семью, так как имеет ряд заболеваний, ему необходим особенный уход и условия.

В пресс-службе судебной системы Тюменской области отмечают, что родители уже неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Исетский район, Александр Непомнящий

Исетский район. Другие новости 15.11.21

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