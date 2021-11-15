За сутки в Тюменской области ковидом заболели 347 человек

По информации Тюменского оперштаба, за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 347. 48 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя 75 963. За сутки от коронавируса скончалось 9 человек.

За то же время выздоровели 129 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 59 988 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 38 947 человек. Из общего количества заболевших, 43 жителям региона необходима поддержка ИВЛ.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 15.11.21

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