Птицефабрика «Боровская» закончила сжигать 4 миллиона тушек кур

Под Тюменью завершилась кремация кур и продукции птицефабрики «Боровская». Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор Департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. Вместе с тем, чиновник сообщил, что работы на участке сжигания еще не закончены.

«В настоящее время на территории, где проходило сжигание, началась приборка, выравнивание участка и другое благоустройство без применения огня. Утилизация яичного порошка запланирована на 18 ноября и будет проведена за один день. После чего продолжатся работы по благоустройству и дезинфекции участка, которые полностью завершатся до 1 декабря 2021 года», – уточнил заместитель губернатора.

В настоящее время на птицефабрике «Боровская» проведён первый этап полной дезинфекции всех помещений. По расчетам специалистов, работа эта должна завершится до конца декабря текущего года

Как пояснил Владимир Чейметов, восстановление производства начнется после снятия карантина и отрицательных проб на наличие высокопатогенного гриппа птиц на территории предприятия. На 2022 год запланирован завоз инкубационного яйца для выращивания товарного молодняка с последующей передачей в товарные цеха по выращиванию кур-несушек. Также планируется приобретение цыплят родительского стада.

Напомним, из-за чрезвычайной ситуации на птицефабрике «Боровская», связанной с высокопатогенным гриппом птиц, в сжатые сроки было уничтожено более 6 тыс. тонн биологического материала

Тюмень, Александр Непомнящий

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