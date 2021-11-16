В Тюмени под суд пойдут организаторы реабилитационного центра для алкоголиков

В Тюмени под суд пойдут организаторы реабилитационного центра для людей с зависимостями. Дело поступило в Центральный районный суд Тюмени. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы области, мужчины обвиняются в том, чтоб за деньги, получаемые от родственников, они насильственно увозили и удерживали у себя лиц с зависимостями. Таким образом, обвиняемые нарушали права граждан, удерживая их против воли и отказываясь выпускать. «Один из похитителей, работающий в центре консультантом, применял к потерпевшим физическое насилие в присутствии других реабилитантов», – отметили в объединенной пресс-службе.

Трое мужчин по постановлению Нижнетавдинского районного суд заключены под стражу, еще один фигурант будет находиться под домашним арестом. Первое судебное заседание состоится 19 ноября.

Тюмень, Елена Васильева

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