В Тюменской области выявлено 344 новых случая ковида

344 новых случая коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Тюменской области. От осложнений инфекции скончались 14 пациентов. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии в области COVID-19 был выявлен у 76 307 человек.

Под наблюдением медиков остаются 38 993 человека, которые переболели коронавирусной инфекцией в последние недели. В больницах региона находятся 42 пациента, которым нужна поддержка аппаратов ИВЛ.

На сегодняшний день в Тюменской области вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа прошли 809 215 человек, полный курс – 688 297 человек.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 16.11.21

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