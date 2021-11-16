В Тюменской области расширили список мест, куда можно попасть только с QR-кодом, справкой или свежим ПЦР

В Тюменской области с 3 декабря 2021 года расширяется список общественных мест, при посещении которых гражданам, достигшим 18 лет, необходимо предъявить документы: QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 либо медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации, и ПЦР-тест, полученный не позднее, чем за 72 часа, а также документ, удостоверяющий личность.

Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности». Документ подписал глава региона Александр Моор.

С 3 декабря 2021 года вышеуказанные документы необходимы при посещении гражданами следующих объектов:

розничных рынков, отдельно стоящих гипермаркетов, а также торговых объектов общей площадью:

– от 4 000 квадратных метров в городских округах город Тюмень и город Тобольск;

– от 3 500 квадратных метров в городском округе город Ишим;

– от 3 000 квадратных метров в городском округе город Ялуторовск;

– от 2 500 квадратных метров в городе Заводоуковске Заводоуковского городского округа;

ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов;

салонов красоты, косметических салонов, соляриев, массажных салонов, парикмахерских;

аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровительных комплексов, бань, саун, термальных источников, баз отдыха, туристических баз, пансионатов, домов отдыха, за исключением бань, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

предприятий общественного питания, за исключением:

– предприятий общественного питания по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания, обслуживанию навынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания;

– предприятий общественного питания по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях;

– предприятий общественного питания придорожного сервиса, осуществляющих обслуживание участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения;

– предприятий общественного питания, расположенных в гостиницах и предоставляющих услуги питания потребителям гостиничных услуг.

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение мероприятий, оказание услуг, эксплуатацию и управление перечисленными объектами, осуществлять допуск граждан, достигших возраста 18 лет, с соблюдением требований настоящего постановления.

Тюмень, Елена Васильева

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