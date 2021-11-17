Тюменский бизнесмен утаил НДС на 50 миллионов рублей

В Тюменской области бизнесмен утаил от налогов 50 миллионов рублей.

По версии следствия, генеральный директор ООО «Тюменьнефтьсервис» не хотел платиь НДС и, неправомерно применения налоговые вычеты, передавал главному бухгалтеру фиктивные договоры, счета-фактуры, содержащие заведомо ложные сведения о поставках химической смеси, дизельного топлива, оборудования, оказании услуг 12 организациям. Бухгалтер, не зная о подложности документов, отражала их в бухгалтерском учете, а также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость. Это позволило организации в 2016-2018 гг. уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 50 млн рублей.

36 томов уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Тюмень, Елена Васильева

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