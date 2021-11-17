В Тюменской области 342 человека заболели ковидом

342 новых случая коронавирусной инфекции нового типа зарегистрировано за минувшие сутки в Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 76 тысяч 649 случаев инфицирования. За последние сутки статистка детальности от последствий ковида пополнилась 11 случаями.

По данным оперштаба, среди новых заболевших 36 – дети. В больницах Тюменской области находится 40 пациентов с тяжелым течением коронавируса, подключённые к аппаратам ИВЛ.

39 008 человек, перенёсших коронавирус в последние недели, продолжают находиться под наблюдением медиков. Полный курс вакцинации от ковида в Тюменской области прошли почти 691 тысяча человек.

Тюмень, Елена Васильева

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