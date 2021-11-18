Тюменская область – за сутки ковид выявлен у 355 человек

В Тюменской области за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 335 человек. Среди новых заболевших 32 – дети.

По данным регионального оперштаба, от последствий заболеваний скончалось 10 человек.

В больницах Тюменской области находится 33 пациента6 которые подключены к аппаратам ИВЛ, всего под наблюдением медиков находится 38 795 человек, которые перенесли ковид в последние недели.

Полный курс вакцинации от коронавируса на сегодняшний день прошли 694 962 человека.

Тюмень, Елена Васильева

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