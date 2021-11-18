Тюменская область – за сутки ковид выявлен у 355 человек

В Тюменской области за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 335 человек. Среди новых заболевших 32 – дети.
По данным регионального оперштаба, от последствий заболеваний скончалось 10 человек.
В больницах Тюменской области находится 33 пациента6 которые подключены к аппаратам ИВЛ, всего под наблюдением медиков находится 38 795 человек, которые перенесли ковид в последние недели.
Полный курс вакцинации от коронавируса на сегодняшний день прошли 694 962 человека.
Тюмень, Елена Васильева
© 2021, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube