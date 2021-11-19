В Тюменской области зафиксировано 334 новых случая ковида

334 новых случая заболевания ковидом зафиксировано за минувшие сутки в Тюменской области, в том числе 23 – дети. Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии ковид был выявлен в регионе у 77 тысяч 318 человек.

За минувшие сутки в Тюменской области от коронавируса скончалось 13 человек, выздоровел – 161 человек, всего с начал пандемии больничные листы закрыли 60 573 человек.

В числе тех, кто на сегодняшний день лежит в больницах Тюменской области 33 пациента нуждаются в поддержке аппаратов ИВЛ.

Под медицинским наблюдением находится 38 619 человек, которые перенесли коронавирус в последние недели.

В тюменской области вакцинированы против коронавируса прошли 831 797 человек, полный курс – 698 234 человек.

Тюмень, Елена Васильева

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