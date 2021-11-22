До 3 декабря 80 процентов работников сферы обслуживания в Тюменской области должны быть вакцинированы

До 3 декабря 2021 года не менее 80% работников сферы обслуживания Тюменской области должны быть привиты от ковида.

Речь идет о торговле, общепите, клиентских подразделениях финансовых организаций, кинотеатров, гостиниц, парикмахерских, прачечных, химчисток, салонов красоты. Это следует из памятки по организации работы с системой QR-кодов, которую разработали специалисты департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, сообщает «Тюменская линия».

Отмечается, что в соответствии с требованиями постановления главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 18 ноября 2021 года, необходимо обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям, гражданам, работающим на основании трудового договора, служебного контракта, гражданско-правового договора в организациях независимо от форм собственности, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере обслуживания.

В соответствии с пунктом 17 постановления правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» работодателям рекомендовали также обеспечить перевод не менее 30% работников на дистанционную работу. При определении количества работников, подлежащих переводу, не учитывать лиц, прошедших вакцинацию против COVID-19 в течение последних 12 месяцев, либо перенесших заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

За невыполнение требований постановления предусмотрена административная ответственность для юридических лиц в размере от 100 до 300 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 30 до50 тыс. рублей, на физических лиц – от 1 до 30 тыс. рублей.

При причинении вреда здоровью человека предусмотрен административный штраф до 1 млн рублей.

Тюмень, Елена Васильева

© 2021, РИА «Новый День»