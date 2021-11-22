Жительница Тюменской области проведет три года в колонии-поселении: она села за руль пьяной и сбила человека

Три года в колонии-поселении проведет жительница Тюменской области. Она села за руль пьяной и сбила человека.

Как сообщили «Новому Дню» в объединенной пресс-службе судебной системы региона, дорожный инцидент случился в августе 2020 года в селе Байкалово. Как выяснилось из материалов судебного дела, водительница уже привлекалась ранее к административной ответственности за употребление спиртного в общественных местах.

28 августа 2020 года в с. Байкалово она села пьяной за руль и на высокой скорости поехала по улице Советская. Не справившись с управлением, женщина выехала на встречную полосу движения, где сбила девушку. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, перелом теменной кости, сотрясением головного мозга и ушибами. Виновница ДТП скрылась с места происшествия, но ее задержали инспекторы ГИБДД.

Помимо трех лет в колонии-поселении, по факту произошедшего суд взыскал с осужденной в пользу потерпевшей 345 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и на два с половиной года лишил водительских прав.

Тюмень, Елена Васильева

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