Пьяный односельчанин бил собутыльника по голове до тех пор, пока тот не умер

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту убийства в селе Киево Ялуторовского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено вечером 18 ноября. По версии следствия, двое мужчин, находясь на территории одного из личных подсобных хозяйств, расположенном на улице Комплексной села Киево, употребляли алкоголь. Потом они вступили в словесный конфликт, в ходе которого 38-летний обвиняемый нанес 64-летнему потерпевшему множественные удары по голове, от которых последний скончался на месте.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания. По уголовному делу следователем СКР проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская.

Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тюмень, Елена Васильева

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