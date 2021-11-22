В Тюменской области за минувшие сутки 26 человек скончались от ковида

В Тюменской области за минувшие сутки 26 человек скончались от коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщает региональный оперативный штаба, в числе новых заболевших оказались еще 300 человек, в том числе 25 – дети. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 78 313 человек.

В числе госпитализированных с ковидом в больницы Тюменской области 31 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Под наблюдением медиков находится 38 174 человека, которые перенесли коронавирус в последние недели. Вакцинацию против ковида полным курсом в Тюменской области прошли 708 202 человека.

Тюмень, Елена Васильева

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