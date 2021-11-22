В Тюмени студент рассек вену на бедре, пытаясь сделать бутерброд

В Тюмени студент угодил в больницу с венозным кровотечением – ночью он пытался сделать себе бутерброд, нож выскользнул и рассек молодому человеку бедро. Первую помощь оказали пострадавшему его друзья, они же вызвали ему и скорую помощь.

Как сообщает пресс-служба неотложки, бригада была на месте происшествия уже спустя четыре минуты после вызова. Студенту обработали рану, наложили тугую повязку и подключили капельницу с физраствором для восполнения объема крови в организме. Через 10 минут пострадавшего отвезли в областную клиническую больницу № 2.

Специалисты напоминают, как оказать первую помощь пострадавшим с венозным кровотечением:

1. Первым делом закройте рану стерильным бинтом (сделайте плотный валик) или чистой тканью, а затем наложите давящую тугую повязку: первые два-три тура – фиксирующие, следующие туры – с натяжением, накладывайте бинт прямо на рану.

2. Поверх бинта положите изолирующий материал: вполне подойдет пакет либо ткань – плотная, непромокаемая. И уже потом – холод, и чем больше он окутает травмированную конечность, тем лучше.

Можно намочить ткань под холодной водой или взять из холодильника замороженные продукты в пакетах. Благодаря холоду снижается болевой порог и значительно уменьшается интенсивность венозного кровотечения.

3. Вызовите скорую помощь: с сотового телефона по номеру 103, со стационарного – 03.

Тюмень, Елена Васильева

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