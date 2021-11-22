В Тюмени в реке нашли тело подозреваемого в двойном убийстве

В Тюмени из реки Пышма достали тело подозреваемого в совершении двойного убийства.

Уголовное дело по факту гибели двух жительниц деревни Онохино было возбуждено в конце 2020 года. 24 ноября в Онохино нашли убитыми жительницы деревни 39 и 60 лет. Они погибли в своих домах от колото-резаных ран груди. Главным фигурантом дела стал местный житель Владимир Аржиловский. Ровно через год после убийства его нашли утонувшим в реке. Уголовное дело приостановлено из-за смерти подозреваемого.

Тюмень, Елена Васильева

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