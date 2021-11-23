Федеральная трасса Тюмень – Ханты-Мансийск встала из-за ДТП. Как сообщает пресс-служба УГБДД по Тюменской области, на 525-м километре трассы водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию. В результате машина въехала в дорожную технику, собрав четыре автомобиля. Пострадавших в ДТП нет, но столкнувшаяся техника перегородила дорогу. В настоящее время проезда по атрасее Тюмень- Ханты-Мансийск нет вообще. «Предпринимаются все меры, чтобы освободить проезжую часть и обеспечить беспрепятственный проезд по федеральной трассе», – сообщают в ГИБДД.

Корреспондент «Нового Дня» отмечает, что на трасе в оба направления скопились уже десятки легковых машин и несколько большегрузов, но пока технику с проезжей части не оттащат – придется ждать.

Тюмень, Елена Васильева

© 2021, РИА «Новый День»