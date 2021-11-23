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Вторник, 23 ноября 2021, 14:17 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Интервью, Тюмень, Ямал, Югра

В Тюменской области 327 человек заразились ковидом, 31 – умер

327 положительных тестов получено за последние сутки в Тюменской области. В числе новых заразившихся – 26 детей. Как сообщает региональный оперштаб, под наблюдением медиков находится 38 тысяч 894 человека, которые переболели ковидом в последние недели.

В больницах Тюменской области находится 35 пациентов на ИВЛ, у который ковид дал осложнения.

В регионы вакцинированы против коронавируса 853 678 человек, полный курс прошли 714 179 человек.

Тюмень, Елена Васильева

© 2021, РИА «Новый День»

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