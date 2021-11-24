Рабочих разорвало на части – в Тюмени произошло страшное ДТП с участием пьяного силовика за рулем

В Тюмени накануне вечером произошло страшное ДТП. Водитель на иномарке, превысив скорость, не заметил и сбил насмерть двух дорожных рабочих, которые чистили снег. Люди погибли на месте. Кадры с места ДТП не для слабонервных – дорожных рабочих буквально разорвало на части.

Официальная информация от пресс-службы ГИБДД по Тюменской области описывает ДТП так: трагедия случилась около 23.00 на объездной дороге в районе дома № 54 на ул. Федюнинского. По предварительным данным, за рулем BMW находился мужчина 34 лет. Он был нетрезв. «Водитель автомобиля BMW сбил двух дорожных рабочих. По предварительным данным, пешеходы шли через дорогу вне «зебры». Оба скончались на месте аварии. Погиб 61-летний мужчина. Личность второго устанавливается, на вид ему 30-35 лет», – рассказала корреспонденту информационного агентства «Тюменская линия» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Как сообщает телеграммканал SHOT, за рулем находился не просто пьяный 34-летний мужчина, а заместитель начальника следственного отдела в Тюмени майор юстиции Павел Шадрин. По данным телеграмм-канала, проезжая часть в месте трагедии была огорожена дорожными знаками, мигающие лампочки предупреждали о проводящихся работах.

Экспертиза показала в крови Шадрина 1,38 промилле, уточняет SHOT.

Следственный комитет официальных комментариев по резонансному ДТП пока не даёт. Нет данных и от прокуратуры с полицией.

Тюмень, Елена Васильева

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