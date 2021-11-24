Тюменская область: 325 человек за сутки заболели коронавирусом

325 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа зафиксировано за минувшие сутки в Тюменской области. Всего с начала пандемии положительные тесты на ковид получили 78 965 человек, проживающих или находившихся в момент заболевания в Тюменской области.

В данных по заболеваемости последних суток обращает на себя внимание, что в числе тех, кто получил положительные тесты – 76 детей, обычно данный показатель в не превышает 30.

В больницах Тюменской области находится 41 пациент на ИВЛ, 37 606 человек, перенесших ковид в последние недели, остаются под наблюдением медиков.

В минувшие сутки в статистику летальности от кивида в Тюменской области попали 23 человека. Вакцинацию от коронавируса прошли 860 560 человек, полный курс – 721 573 человек.

Тюмень, Елена Васильева

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