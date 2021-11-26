«Вот у Владимира Владимировича Якушева было 2 года больших наводнений, была африканская чума свиней», – Моор о том, каково быть губернатором Тюменской области

Губернатор Тюменской области принял участие в программе «Тузы» на «эхо Москвы». Отвечая на вопросы ведущего Алексея Венедиктова, Александр Морр рассказал о своих ощущениях от работы главой региона в ковидную пандемию. Моор расскаал, что сам он коронавирусом не болел, но привился уже не однажды. На вопрос Венедиктова о том, чему его научил коронавирус, Моор ответил так: «Подтвердил, что в такой сложной ситуации, сложной истории, с одной стороны, нужно принимать решение быстро, а, с другой стороны, максимально сбалансировано. Но, наверное, сложно найти решение, которое будет всех удовлетворять.

И уровень ответственности, который ты принимаешь на себя. Наверное, первые мои год-два работы губернатором и уже полтора года пандемийные – это большой опыт и больше умение принимать на себя лично ответственность за эти решения».

На вопрос Венедиктова, выросла ли нелюбовь населения к Моору в связи с некоторыми принимаемыми непопулярными решениями, Моор ответил так: «Безусловно, в моменте времени решения касаются разных групп людей и не всегда в позитивную сторону. Конечно, эти люди наверняка не говорят мне за это спасибо. Но я надеюсь, что мы все-таки из этой ситуации выйдем в положительную сторону. И большая часть людей, которая мыслит разумно, когда смогут в ретроспективе оценить наши действия, которые, надеюсь, дадут результат, который будет воспринят как положительный».

Интересный ответ дал Моор и на следующий вопрос: «Вот вы когда становились губернатором 3 года назад, конечно, ни о какой эпидемии вы не думали, что большую часть ваших ресурсов будет забирать борьба с ковидом. Вот вы думаете: «Господи, за что мне это? Я ж не то хотел»?»

« Мысли такие промелькали. Но когда посмотришь на историю предыдущих в том числе, понимаешь, ну вот у Владимира Владимировича Якушева было 2 года больших наводнений, была африканская чума свиней. То есть чем дольше работаешь губернатором, тем больше самых разных, в том числе и негативных, событий происходит. Но я считаю, что дается по силам», – считает глава Тюменской области.

С полным вариантом интервью Моора можно ознакомиться здесь.

Тюмень, Елена Васильева

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