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Понедельник, 29 ноября 2021, 14:04 мск

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В Тюменской области наказали крупного бутлегера

Жителя Ялуторовска оштрафовали на 700 тыс. рублей за попытку сбыть большую партию контрафактного алкоголя. В начале 2020 года мужчина приобрел почти 99 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции (водки, коньяка, бренди) на общую сумму свыше 18,5 млн рублей и собирался их реализовать. Однако в конце июня оперативники изъяли фальсификат из незаконного оборота.

В понедельник, 29 ноября 2021 года, Ялуторовский районный суд Тюменской области вынес бутлегеру приговор. Признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ (покушение на приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере).

Как сообщает прокуратура Тюменской области, подсудимый оштрафован, контрафактный алкоголь будет уничтожен.

Напомним, в этом году сразу в нескольких уральских регионах зафиксированы случаи массового отравления граждан спиртосодержащей жидкостью не заводского производства. В Свердловской, Курганской и Оренбургской областях от контрафактного алкоголя умерли десятки человек, многие попали в медучреждения в крайне тяжелом состоянии. У всех в крови обнаружен метанол.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2021, РИА «Новый День»

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