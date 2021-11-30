Водитель «КамАЗа» сжег на парковке вместе с машиной партию шин на 11 млн рублей

Водитель «КамАЗа» из Ижевска пойдет под суд за то, что сжег машину и партию покрышек, которые он на ней перевозил.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина на грузовике с полуприцепом вез из Омска в Сургут шинную продукцию. Днем 27 января 2021 года он остановился у автокемпинга в Голышмановском городском округе на 216 км автодороги Тюмень – Омск. По версии следствия, водитель во время стоянки оставил в кабине без присмотра портативную газовую плитку во включенном состоянии. В результате сгорел и «КамАЗ», и вся перевозимая в нем шинная продукция. Общая сумма причиненного ущерба составила более 11 миллионов рублей, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура Голышмановского района Тюменской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении водителя грузовика по статье 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере), максимальная санкция по ней – лишение свободы сроком до 1 года.

Тюмень, Елена Васильева

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