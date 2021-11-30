У 58 процентов переболевших ковидом наблюдается деформация сердечной мышцы

Чуть больше, чем у половины переболевших коронавирусной инфекцией нового типа в последствии наблюдается деформация сердечной мышцы, что потом может провоцировать проблемы.

Такие данные были получены в ходе первых в России годовых кардиологических исследований, проведенных в Тюменской области, сообщает ТАСС.

Как рассказала автор исследования, заведующая лаборатории Тюменского кардиологического научного центра – филиала Томского НИМЦ, доктор медицинских наук Елена Ярославская всего потенциальные «сердечные проблемы» были выявлены у 58 процентов переболевших.

«Когда мы сравнили первые результаты обследования перенесших пневмонию COVID-19 через три и 12 месяцев после выписки из стационара, мы увидели ухудшение показателей стрейна. Через три месяца ухудшение наблюдалось у 28%, а через год – уже у 58% обследуемых», – сообщила Елена Ярославская.

Появление деформации миокарда с высокой долей вероятности говорит о развитии в будущем хронической сердечной недостаточности.

Ярославская уточнила, что была обследована группа из 380 человек разного возраста, пола и с разным состоянием здоровья, в том числе пациенты, не имевшие никаких сердечно-сосудистых заболеваний. Их объединяли только перенесенная ковид-пневмония и желание участвовать в эксперименте. В дальнейшем ученые намерены исследовать выявленное нарушение в деятельности сердечной мышцы, чтобы установить, в каком проценте случаев он вызывает хронические заболевания, а также при помощи каких методов можно вернуть его в норму.

Тюмень, Елена Васильева

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