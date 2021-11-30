Тюменская область: 314 человека заболели ковидом, 10 – скончались

В Тюменской области за минувшие сутки 314 человек заболели коронавирусной инфекцией нового типа, в том числе 43 – дети. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 80 879 человек.

Как сообщили в региональном оперштабе, в больницах Тюменской области находится 33 пациента, которые самостоятельно дышать не могут и подключены к аппаратам ИВЛ. 36 тысяч 137 человек, переболевших коронавирусом в последние недели, остаются под медицинским наблюдением.

В тюменской области какцинированы против коронавируса 897 238 человек, полный курс прошли 763 468 человек.

Тюмень, Елена Васильева

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