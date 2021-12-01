В Тюмени прошел ледяной дождь

Приход календарной зимы в Тюмени ознаменовался ледяным дождем. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», нетипичные для региона осадки начались вечером 30 ноября и продолжались ночью. К утру из-за перепада температур на тротуарах и дорогах тюменской столицы сформировалась плотная ледяная корка. Однако если на проезжей части ее довольно скоро шипами разбили машины, то пешеходам этим утром в Тюмени пришлось нелегко. В социальных сетях города тюменцы делятся впечатлениями о том, как сегодня с трудом добирались с детьми до детских садов, в школы, на работу. Многие жалуются на то, что упали и травмировались.

Отметим, что погода с незначительными колебаниями в плюс и минус вокруг ноля сохранится в Тюмени всю неделю. Вплоть до следующего понедельника продолжат идти дожди в чистом виде или со снегом. Это значит, что гололедные явления в столице округа продолжатся, а частота обращений людей к врачам с травмами конечностей, полученными на обледеневших тротуарах, возрастет, прогнозируют в соцсетях жители Тюмени.

Тюмень, Елена Васильева

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