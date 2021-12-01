В мэрии Тюмени назначили двух новых руководителей

В администрации Тюмени прошли кадровые назначения. Директором департамента имущественных отношений назначена Ольга Федоренко. Как сообщили в мэрии, ее трудовой стаж – 25 лет. Большая часть трудовой деятельности связана с муниципальной службой. С 2011 года Федоренко работает в департаменте имущественных отношений.

Кроме этого с 1 декабря сменился руководитель управы Центрального административного округа Тюмени. Место Александра Чистякова занял Евгений Сорокин. С 2009 года Сорокин работал инженером в МКУ «Служба заказчика по благоустройству, внешнему виду зданий, сооружений и обслуживанию населения Калининского административного округа», затем с 2011 года – в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, с 2016 года – в статусе заместителя директора департамента.

В ДДИиТ Сорокин курировал реализацию в Тюмени проектов дорожного строительства и национального проекта «Безопасные и качественные дороги». «Ситуацию в Центральном округе он знает хорошо и быстро вольется в новый коллектив», – считают в администрации Тюмени.

Тюмень, Ольга Федорова

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