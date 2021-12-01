На тюменской трассе поймали межрегионального наркокурьера с розовым порошком

Тюменские силовики случайно задержали на трассе Тюмень – Екатеринбург межрегионального наркокурьера. Водителя остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Находившийся за рулем 28-летний житель Тверской области заметно нервничал, поэтому автоинспекторы решили провести досмотр автомобиля.
В салоне иномарки был обнаружен пакетик с порошком розового цвета. Похожие пакеты оказались также в личных вещах водителя и в отсеке для хранения запасного колеса. Экспертиза показала, что это амфетамин массой около восьми граммов.
Далее в работу включились сотрудники наркоконтроля. Они выяснили что задержанный – межрегиональный наркокурьер, занимающимся оборудованием тайников с запрещенными веществами на территории страны.
Из тайников, устроенных им в Белоярском районе Свердловской области, тюменские полицейские изъяли более килограмма синтетического наркотика и более двух с половиной килограммов наркотических веществ в Саратовской области. Среди изъятого: мефедрон, амфетамин и экстази.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2021, РИА «Новый День»
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