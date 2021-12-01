На тюменской трассе поймали межрегионального наркокурьера с розовым порошком

Тюменские силовики случайно задержали на трассе Тюмень – Екатеринбург межрегионального наркокурьера. Водителя остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Находившийся за рулем 28-летний житель Тверской области заметно нервничал, поэтому автоинспекторы решили провести досмотр автомобиля.

В салоне иномарки был обнаружен пакетик с порошком розового цвета. Похожие пакеты оказались также в личных вещах водителя и в отсеке для хранения запасного колеса. Экспертиза показала, что это амфетамин массой около восьми граммов.

Далее в работу включились сотрудники наркоконтроля. Они выяснили что задержанный – межрегиональный наркокурьер, занимающимся оборудованием тайников с запрещенными веществами на территории страны.

Из тайников, устроенных им в Белоярском районе Свердловской области, тюменские полицейские изъяли более килограмма синтетического наркотика и более двух с половиной килограммов наркотических веществ в Саратовской области. Среди изъятого: мефедрон, амфетамин и экстази.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Тюмень, Ольга Федорова

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