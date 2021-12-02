Незаконная вырубка новогодних елей чревата штрафом до 50 тысяч рублей

В Тюменской области начинается подготовка к празднованию Нового года. В связи с этим в департаменте лесного хозяйства решили напомнить жителям – приобретать новогодние деревья необходимо на специально оборудованных новогодних базарах. Приобретение же, хранение, перевозка, а также сбыт незаконно заготовленной древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет за собой административный штраф. Для граждан он составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц – 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 700 тысяч рублей.

Право заготавливать деревья для новогодних праздников есть у арендаторов лесных участков, а также у ряда лесничеств по результатам аукционов.

В ряде случаев за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Охранять тюменские леса от незаконных рубок в предновогодний период будут сотрудники лесоохраны совместно с полицией.

Тюмень, Елена Васильева

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