В Тюмени в аэропорту за 11 месяцев выявили 10 пассажиров с подозрением на инфекционное заболевание

10 пассажиров с подозрением на инфекционное заболевание выявили в тюменском аэропорту Рощино. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, всего за неполный год работы воздушной гавани было досмотрено на прибытие 445 международных рейсов, прибыло 82 806 пассажиров. Пассажирам, прибывающим международными рейсами, проводится термометрия бесконтактным тепловизором, с экипажем перед вылетом проводятся инструктажи по профилактике инфекционных заболеваний. Для выявления больных с повышенной температурой тела санитарно-карантинный пункт (СКП) оснащен тепловизионным оборудованием и бесконтактными термометрами.

Отметим, что на сегодняшний день регулярные рейсы через государственную границу Российской Федерации в Тюмень выполняются в (из) Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, а также чартерные рейсы в Египет, Кипр, ОАЭ, Турцию.

Тюмень, Елена Васильева

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