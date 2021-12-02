Два жителя Тюмени поссорились полгода назад – выяснение отношений закончилось накануне переломом пальца с помощью молотка и уголовкой

В Тюмени 43-летний местный житель подал заявление в полицию на своего знакомого. Как сообщает пресс-служба УВД Тюмени, около года назад между мужчинами произошел конфликт. После него заявитель в разговорах с общими знакомыми стал нелестно высказываться в отношении бывшего друга. В итоге подозреваемый пришел к нему в дом, чтобы выяснить отношения. В ходе конфликта злоумышленник ударил знакомого молотком по руке. Врачи диагностировали у потерпевшего перелом пальца. По подозрению в нанесении травмы руки сотрудниками ППС был задержан ранее неоднократно судимый неработающий тюменец 35-ти лет.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОП №8 было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Тюмень, Елена Васильева

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