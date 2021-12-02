Тюменская область: ковид выявлен еще у 311 человек

311 человек заболели коронавирусной инфекцией нового типа за минувшие сутки в Тюемнской области. Скончались от последствий заболевания еще 10 человек. Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии в области было выявлено 81 502 человека с ковидом.

Среди новых заболевших 59 – дети.

В больницах Тюменской области находится 34 пациента, состояние которых оценивается как тяжелое и которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Под наблюдением медиков остаются 35 487 человек, которые перенесли коронавирусную инфекцию нового типа в последние недели.

Вакцинацию от ковида в Тюменской области прошли 909 897 человек, полный курс – 783 977 человек.

Тюмень, Елена Васильева

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