Тюменская область: ковид выявлен еще у 311 человек

311 человек заболели коронавирусной инфекцией нового типа за минувшие сутки в Тюемнской области. Скончались от последствий заболевания еще 10 человек. Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии в области было выявлено 81 502 человека с ковидом.
Среди новых заболевших 59 – дети.
В больницах Тюменской области находится 34 пациента, состояние которых оценивается как тяжелое и которые подключены к аппаратам ИВЛ.
Под наблюдением медиков остаются 35 487 человек, которые перенесли коронавирусную инфекцию нового типа в последние недели.
Вакцинацию от ковида в Тюменской области прошли 909 897 человек, полный курс – 783 977 человек.
Тюмень, Елена Васильева
© 2021, РИА «Новый День»
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