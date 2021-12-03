Жителям Тюменской области разрешили днём ходить в ТРЦ без QR-кода

Оперштаб Тюменской области ввёл важные изменения в правила режима повышенной готовности. Это смягчение мер.

Во-первых, посещать торговые центры, рынки и отдельно стоящие гипермаркеты и магазины можно без QR-кода и медотвода от прививки от коронавируса днём, до 18 часов, в будние дни. Ранее на рынках предъявлять код не нужно было – теперь для таких объектов действует правило торговых центров.

Кроме того, на конец декабря – с 3 декабря на 24 декабря – перенесли введение ограничений для турбаз, ночных клубов, караоке, боулинга, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов, салонов красоты, косметических салонов, соляриев, массажных салонов, парикмахерских. Это значит, что до 24 декабря в таких заведениях спрашивать QR-код не будут.

Также предъявлять код, подтверждающий вакцинацию, в кафе и ресторанах нужно будет только с 24 декабря.

Как уточняют в пресс-службе правительства Тюменской области, вместе с QR-кодом будет действовать и отрицательный тест ПЦР (его срок годности – три дня).

Также в правительстве завили, что водятся особые правила для тех, кто прибывает из Египта, ЮАР и других африканских стран, а также из Гонконга. В том числе для сотрудников авиакомпаний. Они будут проходить тестирование и находится в изоляции дома или по месту пребывания до объявления отрицательных результатов. Это связано с появлением нового штамма COVID-19 «омикрон».

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120-п от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности».

Тюмень, Наталья Ефремова

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