В Тюменской области 22 человека умерли от последствий ковида

В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 310 новых случаев ковида. Всего с начала пандемии инфекция была лабораторно подтверждена у 81 812 человек.

Как сообщает региональный оперштаб, в числе новых заболевших 29 – дети. Выздоровели за минувшие сутки 254 человека, всего с начал пандемии – 63 648 человек.

В больницах Тюменской области находится 35 пациентов с тяжелым течением ковида – они подключены к аппаратам ИВЛ.

35 403 человека, перенесших коронавирусную инфекцию нового типа в последние недели, остаются под медицинским наблюдением.

Вакцинированы против коронавируса в Тюменской области 915 791 человек, полный курс прошли 794 021 человек.

Тюмень, Елена Васильева

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