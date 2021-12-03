Ругался, плевался в пассажиров, ломал перегородку – тюменец устроил пьяный дебош в самолете из Египта

Житель Тюмени заплатит штраф за пьяный дебош на борту самолета «Шарм эль Шейх – Екатеринбург». Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по УрФО, вечером 2 декабря в дежурную часть линейного отдела полиции Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейса «Шарм Эль Шейх – Екатеринбург» требуется наряд полиции.

Когда полиция прибыла на место, она обнаружила 50-летнего тюменца, который, согласно акту командира воздушного судна, напился во время полета, после чего обзывал бортпроводников, плевался в пассажиров, игнорировал призывы успокоиться и ломал

перегородку в салоне.

Буйный тюменец был доставлен в дежурную часть в Кольцово, затем в медицинское учреждение для освидетельствования, которое показало содержание в крови мужчины 1,23 мг/л алкоголя.

В настоящее время в отношении тюменца составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.21 и 11.17 КоАП РФ.

Тюмень, Елена Васильева

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