В Тюменской области еще 13 человек скончались от ковида

307 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Тюменской области. Среди заболевших 46 – дети. Всего с начала пандемии инфекция была лабораторно подтверждена у 82 739 человек.

В больницах тюменской области находится 26 пациентов с тяжелым течением коронавируса, они подключены к аппаратам ИВЛ. Под наблюдением медиков находится 35 125 человек, которые перенесли коронавирус в последние недели.

Вакцинированы против коронавируса в Тюменской области 925 638 человек, полный курс прошли 812 549 человек.

Тюмень, Елена Васильева

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