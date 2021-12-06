Жители Тюмени жалуются на смог от торфяника

Жители Тюмени сегодня жалуются в соцсетях на сильный запах гари, ощущаемый в воздухе. Некоторым ситуация напоминает осень этого года, когда смог приходил из Свердловской области, где несколько дней активно горел торфяник в микрорайоне Солнечный.

Как поясняют в МЧС, сейчас неудобство тюменчанам доставляет уже местный торфяник – горение наблюдается на одном из участков в поселке Боровский.

Между тем, изданию «Тюменская область сегодня» в пресс-службе ГУ МЧС региона пояснили, что к ним никаких сообщений о пожарах, которые могли бы стать источником запаха в городе, не поступало. Не зарегистрировано на территории Тюменской области и лесных пожаров, рассказали корреспонденту издания в департаменте лесного комплекса.

Специалисты департамента гражданской обороны и пожарной безопасности региона уточнили, что ландшафтные пожары в регионе также отсутствуют. В МЧС считают, что дым пришел снова из Свердловской области. Однако на Среднем Урале сообщений о горящих торфяниках от оперативных служб не поступало.

«Мы тоже чувствуем неприятный запах, сейчас пытаемся выяснить, что послужило его причиной. После этого будет принято решение о взятии проб воздуха», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе тюменского Роспотребнадзора.

Тюмень, Елена Васильева

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