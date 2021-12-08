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Среда, 8 декабря 2021, 16:02 мск

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Тюменская область: 305 новых случаев ковида выявлено за сутки, 26 человек умерло

В Тюменской области еще у 306 человек за последние сутки был выявлен коронавирус. 59 из вновь заболевших – дети. Все с начала пандемии в регионе было выявлено 83 350 случаев заболевания, уточняет региональный оперштаб.

В больницах Тюменской области находится 26 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам ИВЛ. 34 788 человек, перенесших ковид в последние недели, находятся под наблюдением медиков.

Ваеицнацию от коронавируса в Тюменской области прошло 933 390 человек, полный курс – 827 239 человек.

Тюмень, Елена Васильева

© 2021, РИА «Новый День»

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