В Тюмени на пожаре погибли сразу 4 человека

В Тюмени в ночном пожаре заживо сгорели 4 человека. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области, трагедия случилась в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Изумрудной. Там были обнаружены тела трех мужчин и одной женщины без внешних признаков криминальной смерти. В настоящее время личности погибших устанавливаются.

«По данному факту следственным отделом по Ленинскому округу АО город Тюмень проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Причина возгорания устанавливается. Среди версий произошедшей трагедии – неосторожное обращение с огнем.

Тюмень, Елена Васильева

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