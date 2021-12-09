Тюменец поел карасей с салом и получил разливной перитонит

На операционный стол попал житель Тюменской области после того, как поел карасей с салом.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, 56-летний житель Викуловского района обратился в местную больницу с жалобами на боли в правом подреберье, тошноту, рвоту и высокую температуру. После сбора анамнеза врачи заподозрили симптомы разлитого перитонита. В этот же день больного перенаправили в областную больницу № 4 в Ишиме для экстренной операции.

«Во время хирургического вмешательства была выявлена перфорация тонкой кишки. Причиной несчастного случая стало инородное тело – двухсантиметровая рыбная кость, которую мы обнаружили. Как пояснил пациент позже, он ел карасей с салом, возможно поэтому и не почувствовал, как проглотил кость», – рассказал хирург Юрий Пономарев.

В течение недели после операции мужчине проводили консервативную терапию в отделении анестезиологии и реанимации, он находился на искусственной вентиляции легких, а питался через зонд. На пятые сутки была восстановлена перистальтика, а через неделю в удовлетворительном состоянии больного перевели в хирургическое отделение. В настоящее время мужчину выписали, он находится под амбулаторным наблюдением врачей.

В практике ишимских хирургов это первый подобный случай в 2021 году. Они напоминают, что опасность для людей представляют острые рыбные кости, которые перфорируют кишку, вызывая ограниченный или разлитой перитонит.

Тюмень, Елена Васильева

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