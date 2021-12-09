В Тюменской области еще 27 человек скончались от ковида

В Тюменской области за минувшие сутки ковид был лабораторно подтвержден у 306 человек. Как сообщает региональный операштаб, в статистику летальности от последствий заболевания за последние 24 часа были включены еще 27 человек.

В числе новых заболевших 43 – дети, отмечает операштаб. Под наблюдением медиков находится 34 682 человека, которые перенесли ковид в последние недели.

В больницах Тюменской области находится 25 пациентов, чье состоняие оценивается как тяжелое и которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Вакцинацию в Тюменской области прошли 939 267 человек, полный курс – 838 022 человека.

Тюмень, Елена Васильева

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