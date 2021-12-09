Спикер тюменской облдумы извинился перед антиваксерами и противниками QR-кодов

Спикер тюменской облдумы Сергей Корепанов извинился за свое высказывание в адрес противников QR-кодов. Ранее в ходе заседания парламента он заявил, что «невакцинированные хуже шахида».

«Комментируя ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Тюменской области, я довольно эмоционально высказался в адрес людей, отказывающихся от вакцинации, крайне неудачно подобрал выражение, – написал Корепанов в своем Instagram. – Ситуация с ковидом остаётся напряжённой, жизнь и здоровье наших земляков остаётся под угрозой. Опасная инфекция подобралась очень близко ко всем нам, за последнее время ушли из жизни многие мои товарищи, в семьях моих друзей и коллег много невосполнимых утрат. Конечно же, это не оправдывает чрезмерную резкость моего высказывания. Я очень сожалею о случившемся, своими словами никого не хотел обидеть».

Опрометчивое заявление Корепанов сделал две недели назад. Извиниться он решил только после того, как скандал перешел с регионального на федеральный уровень. Сначала тюменские общественники подали заявление в СКР с просьбой проверить слова спикера на предмет разжигания розни. А затем цитату Корепанова оценили в Москве – прямо в ходе заседания Общественной палаты России следственному комитету было предложено «организовать дело по такому выступлению».

Также активисты обратились в облдуму с требованием обсудить поведение председателя на комиссии по этике и лишить его права выступать на заседаниях. В социальных сетях тюменцы предполагали, что пожилой Сергей Корепанов уже просто не понимает значения слов, которые произносит.

«Первое, что не понимает Сергей Корепанов, противники введения санитарных кодов не являются противниками вакцинации, как одного из методов борьбы с пандемией. Второе, что он не понимает, это смысла слова шахид. Взрывает террорист, а шахид – мученик веры, – написал на своей страничке общественник, журналист Виктор Егоров. – В этом смысле апостол Петр был шахидом. Кто тогда «хуже шахида», Иисус Христос?».

По словам Егорова, Сергею Корепанову 73 года, «из которых последние 22 года непрерывно он возглавляет Тюменскую областную думу, у него зарплата под 800 тысяч рублей в месяц, у него свой личный слуга-буфетчица».

«Если бы я написал, что подобные барины для России хуже террористов, мои слова тут же изучили бы эксперты ФСБ, и я бы отправился в камеру минимум на 30 суток, максимум на много лет. За разжигание ненависти и социальной розни. Если бы я написал, что такие барины хуже шахидов, попал бы в тюрьму за разжигание религиозной нетерпимости, – предположил Егоров. – В любом случае, меня бы обвинили в экстремизме. Корепанову – можно. Мол, старичок, оговорился в пылу дискуссии, с кем не бывает».

Тюмень, Ольга Федорова

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