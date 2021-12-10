Владелец сети автозаправок со своим бухгалтером скрыл от налогов почти 100 миллионов рублей

В Тюменской области под суд пойдет владелец сети автозаправок «Кондор-2». Коммерсант скрыл от налогов почти 100 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, в период с 2017 по 2019 годы обвиняемый вместе со своим главным бухгалтером реализовали схему ухода от уплаты НДС, налога на прибыль организации и налога на имущество. Чтобы реализовать ее, они привлекли пять своих родственников и знакомого, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Используя шесть подконтрольных ИП, находящихся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющих деятельность по розничной торговле топлива, руководитель организации при пособничестве главного бухгалтера, осуществлял общее руководство деятельности участников преступной схемы, производил закуп нефтепродуктов, реализуемых через собственную сеть АЗС.

Это позволило организации в указанный период необоснованно минимизировать налоговую нагрузку и уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 95 млн. рублей.

Следствием наложен арест на недвижимое имущество организации на сумму свыше 189 млн. рублей.

Дело направлено в суд. В зависимости от роли каждого владелец бизнеса и главбух обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

Тюмень, Елена Васильева

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