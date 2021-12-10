В Тобольске эвакуировали жителей из-за угрозы взрыва

В Тобольске в подгорной части города обнаружен предмет, внешне похожий на боеприпас, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Подозрительную находку поднял экскаватор, который вынимал землю в районе Пятницкого моста в ходе работ по укреплению русла речки Абрамовская.

Место было оцеплено сотрудниками Росгвардии, жители близлежащих домов эвакуированы. Специалисты ведомства проводят обследование находки.

Тобольск, Ольга Федорова

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