Саперы уничтожили минометную мину, найденную в Тобольске

Подозрительный предмет, похожий на боеприпас, который накануне обнаружили в Тобольске, оказался минометной миной.

«Специалисты инженерной службы областного управления Росгвардии, обследовав находку, идентифицировали ее как минометную мину со следами сильной коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был вывезен на полигон и уничтожен», – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Напомним, подозрительный предмет был найден в подгорной части города в ходе работ по укреплению русла речки Абрамовская. Место было оцеплено сотрудниками Росгвардии, жители близлежащих домов эвакуированы.

Тобольск, Ольга Федорова

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