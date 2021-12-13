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Понедельник, 13 декабря 2021, 09:44 мск

Новости Тюмень

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В тюменском доме малютки скончалась 4-месячная девочка

В Тюменском специализированном доме ребенка ночью, 12 декабря, скончалась четырехмесячная девочка. Как сообщает 72.RU, ребенок мог захлебнуться рвотой после ночного кормления.

По информации агентства, детей накормили и положили спать. По правилам воспитатель должна спать с ними в одной комнате, но женщина ушла. Девочку туго запеленали, она не смогла перевернуться. Утром ребенка обнаружили уже с трупными пятнами на теле.

Следственный комитет и департамент здравоохранения пока не комментируют ситуацию. Главный врач учреждения Елена Полякова отказалась общаться с журналистами.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2021, РИА «Новый День»

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