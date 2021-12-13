В Тюменской области мэру угрожали отрезать голову

Главе Новоберезовского сельского поселения (Аромашевский район Тюменской области) Михаилу Сухорукову угрожали отрезать голову. С ножом на мэра попытался напасть хозяин квартиры, куда Сухоруков вместе с соцработником пришел проверить условия проживания матери с грудным младенцем.

Женщина недавно прибыла в село и поселилась в квартире у матери и ее сожителя. При этом местные жители часто видели ее с ребенком по ночам в общественных местах.

В квартире Сухорукова встретил пьяный мужчина с ножом. «Я тебе сейчас голову отрежу», – пообещал мэру хозяин. После этого чиновники покинули жилище и вызвали полицию.

Нападавшего осудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В суде мужчина признал вину и попросил прощения. Свое поведение он объяснил обидой на главу сельсовета – ранее он неоднократно обращался в администрацию по поводу ремонта квартиры, но безуспешно.

В итоге подсудимого приговорили к штрафу в размере 6 тысяч рублей, – сообщается на сайте Голышмановского районного суда.

Тюмень, Ольга Федорова

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