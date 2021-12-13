В «Рощино» сотрудники аэропорта разбили переноску с собакой внутри (ФОТО)

В тюменском аэропорту «Рощино» сотрудники недоглядели за переноской с собакой внутри. Бокс упал и разбился. Об этом рассказала хозяйка животного – жительница Тюмени Юлия Ходырева.

«Сотрудники аэропорта «Рощино» считают нормальным уронить бокс с собакой с высоты тележки с чемоданами. И при этом не нести ровным счетом никакой ответственности за вред, который причинили собаке и имуществу, – написала Ходырева в группе «ЧС Тюмень» в ВК. – Случай произошел сегодня утром: при транспортировании бокса с собакой из самолета в аэровокзал, они как попало поставили его, в результате он упал и разбился. Собака находилась в это время внутри».

К счастью пластик, скрепленный болтами и жгутами, не разлетелся полностью и животному не удалось выбраться.

«На мой вопрос, что произошло, в ответ последовало «а что вы хотите, такое бывает». Я в курсе, что бывает халатность, равнодушие и жестокость», – пишет Юлия Ходырева.

В комментариях пользователи сообщают, что тоже сталкивались с неаккуратностью со стороны сотрудников «Рощино».

«У нас сломали, именно в аэропорту Тюмени коляску, не дешёвую. Но крайних не нашли) давно было, но осадочек остался)», – написала Юлия Андрейчук.

«В нашем Рощино с багажом вечно беспредел а начальству по барабану, я не раз уже чемодан с оторванными ручками и колесами получал. Аэропорт отстроили а быдло не убрали», – добавляет Денис Скороходов.

Фото Юлии Ходыревой в группе «ЧС Тюмень» в ВК

Тюмень, Ольга Федорова

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